Wta 1000 Pechino trionfo di Errani e Paolini nel doppio

Periodicodaily.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più. La coppia d'oro del tennis azzurro ha conquistato anche il Wta 1000 di Pechino, battendo in finale l'ungherese Fanny Stollar e la giapponese Miyu Kato in rimonta, con il punteggio di 6-7(1) 6-3 10-2. Le azzurre, già prime nella race del doppio femminile e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pechino - trionfo

Sinner spazza via anche Tien Trionfo a Pechino: sono 21 titoli

Wta Pechino 2025, trionfo Errani-Paolini nel doppio

wta 1000 pechino trionfoErrani-Paolini strepitose, trionfo a Pechino: rimonta su Kato e Stollar - Errani e Paolini alzano al cielo il quarto titolo del loro 2025, dopo Doha, Roma e Roland Garros, trionfando nella finale del WTA 1000 di Pechino contro la coppia Kato / Stollar col punteggio di 6- Lo riporta tuttosport.com

wta 1000 pechino trionfoWta Pechino - Trionfo Errani/Paolini: le azzurre conquistano il terzo 1000 stagionale - Le azzurre si sono riconfermate campionesse del China Open dopo il successo dello scorso anno, battendo in una finale piuttosto combat ... Come scrive tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Wta 1000 Pechino Trionfo