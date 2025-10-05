Wolverine sblocca la spada muramasa nell’universo marvel

Il Marvel Universe in versione Ultimate si distingue per alcune innovazioni e sviluppi sorprendenti, tra cui l’introduzione di armi e personaggi con potenzialità mai viste prima. Questo articolo analizza le ultime novità riguardanti Wolverine, la sua nuova arma e il ruolo cruciale che potrebbe assumere nel contrasto al villain più potente di questa realtà alternativa. wolverine e la nuova arma dell’universo ultimate. la Muramasa Blade: un’arma di potenza devastante. Nel contesto dell’universo Ultimate, Wolverine ha recentemente acquisito una delle armi più temibili: la Muramasa Blade rossa. Questa lama, donata da Sabretooth, rappresenta un’arma con capacità uniche, capace di superare le difese più resistenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

