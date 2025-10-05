Wolverine sblocca la spada muramasa nell’universo marvel
Il Marvel Universe in versione Ultimate si distingue per alcune innovazioni e sviluppi sorprendenti, tra cui l’introduzione di armi e personaggi con potenzialità mai viste prima. Questo articolo analizza le ultime novità riguardanti Wolverine, la sua nuova arma e il ruolo cruciale che potrebbe assumere nel contrasto al villain più potente di questa realtà alternativa. wolverine e la nuova arma dell’universo ultimate. la Muramasa Blade: un’arma di potenza devastante. Nel contesto dell’universo Ultimate, Wolverine ha recentemente acquisito una delle armi più temibili: la Muramasa Blade rossa. Questa lama, donata da Sabretooth, rappresenta un’arma con capacità uniche, capace di superare le difese più resistenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: wolverine - sblocca
Se volete iniziare Borderlands 4 alla grande, ecco come fare per sbloccare subito un paio di fucili leggendari. https://www.everyeye.it/notizie/borderlands-4-come-sbloccare-due-armi-leggendarie-gratis-827118.html?utm_medium=Social&utm_source=Face - facebook.com Vai su Facebook