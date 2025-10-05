WiiU Wii VC Launch v1.4 | Avvia i Titoli Wii con Tutti i Controller Salta le Schermate e Imposta la Risoluzione

La scena homebrew per Wii U continua a regalare sorprese! È appena stata rilasciata la versione 1.4 di Wii VC Launch, il plugin essenziale per chi utilizza i titoli Virtual Console (VC) Wii e la Modalità Wii sulla propria console. Sviluppato da Lynx64, questo plugin potenzia notevolmente l’esperienza di lancio dei giochi, aggiungendo funzionalità di controllo, video e convenienza che Nintendo non ha mai incluso. Novità della Versione 1.4. L’aggiornamento più significativo di questa release risolve un fastidioso problema per gli utenti PAL: Risoluzione forzata corretta per cavi Component: La risoluzione impostata e forzata viene ora applicata correttamente anche quando si utilizza un cavo Component su una Wii U PAL. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: wiiu - launch

