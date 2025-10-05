Wicked | Le due streghe nei poster della Parte 2
Le streghe Elphaba e Glinda sono le protagoniste dei nuovi poster di Wicked: Parte 2, il secondo magico capitolo del musical in arrivo al cinema nel periodo pre-natalizio. Con una release cinematografica fissata per il 19 novembre, il secondo capitolo del film Wicked è tornato protagonista in rete attraverso il lancio dei due nuovi characters poster. In particolare, i poster diffusi sui canali social ufficiali “ RealD ” mostrano Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) in bella mostra, ognuna avvolta da un’aura completamente diversa. Wicked, uscito nel novembre 2024, ha ottenuto 10 nomination agli Oscar®, tra cui quella per il miglior film, vincendo gli Oscar® per Migliori Costumi e per la Migliore Scenografia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: wicked - streghe
trailer finale SOLO AL CINEMA – DATA CONFERMATA - 19 NOVEMBRE "Wicked - Parte 2" di Jon M. Chu con Cynthia Erivo e Ariana Grande il capitolo finale della storia mai raccontata delle streghe di Oz inizia con Elphaba e Glinda che si allontanano vivend - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì sarà rilasciato il trailer ufficiale di Wicked: For Good. - X Vai su X
Wicked – Parte 2: Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste dei due nuovi poster ufficiali - La Universal Pictures ha rilasciato due nuovi poster ufficiale di Wicked – Parte 2, la seconda e ultima parte ... Scrive msn.com
Wicked: la Glinda di Ariana Grande incontra l'Elphaba di Cynthia Erivo nei nuovi poster ufficiali - Chu del musical di Broadway Wicked arriverà nelle sale a novembre e la Warner Bros. Secondo movieplayer.it