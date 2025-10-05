Wicked | Le due streghe nei poster della Parte 2

Le streghe Elphaba e Glinda sono le protagoniste dei nuovi poster di Wicked: Parte 2, il secondo magico capitolo del musical in arrivo al cinema nel periodo pre-natalizio. Con una release cinematografica fissata per il 19 novembre, il secondo capitolo del film Wicked è tornato protagonista in rete attraverso il lancio dei due nuovi characters poster. In particolare, i poster diffusi sui canali social ufficiali “ RealD ” mostrano Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) in bella mostra, ognuna avvolta da un’aura completamente diversa. Wicked, uscito nel novembre 2024, ha ottenuto 10 nomination agli Oscar®, tra cui quella per il miglior film, vincendo gli Oscar® per Migliori Costumi e per la Migliore Scenografia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

