Wicked for good | ecco quando escono in vendita i biglietti per i membri di prime
anticipazioni e uscita di wicked: for good. Il 21 novembre 2025, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, arriverà il secondo capitolo della trasposizione cinematografica di Wicked: For Good, sequel dell’adattamento del celebre musical e romanzo di Gregory Maguire. La pellicola, diretta da John M. Chu, prosegue la narrazione delle vicende di Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo ) e Glinda (con la voce di Ariana Grande ), approfondendo le conseguenze delle loro scelte. Alcuni spettatori avranno l’opportunità di assistere alle anteprime in anticipo rispetto alla data ufficiale. anteprima esclusiva per gli abbonati Prime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Wicked, negli Stati Uniti ci sarà un evento speciale prima dell’arrivo di For Good nelle sale
Wicked: For Good, Ariana Grande e Cynthia Erivo sono di nuovo Glinda ed Elphaba nel video dietro le quinte
Wicked for good: le canzoni più attese del sequel
#INFO Il y aura l’OST de Wicked:For Good au #RSDBlackFriday le 28 novembre (cover non dévoilé) - X Vai su X
Sapevi che nel nuovo album Wicked: For Good ci sono non una ma due canzoni inedite composte da Stephen Schwartz solo per il film? Tra le tracce c’è “No Place Like Home” cantata da Cynthia Erivo (Elphaba) e “The Girl in the Bubble” di Ariana Grande Vai su Facebook
Wicked parte 2, tutto quello che sappiamo finora - Scopri tutto su Wicked: For Good (Parte 2): data di uscita, cast completo con Cynthia Erivo e Ariana Grande, trama ufficiale e trailer ... Riporta ciakgeneration.it
Wicked – Parte 2: rivelata la “sorprendente” durata del film - Scopri la sorprendente durata di Wicked – Parte 2, il nuovo capitolo del musical Wicked, il più atteso al cinema. Si legge su cinefilos.it