Vuoi capelli setosi senza stress? Questa piastra fa tutto anche ricordare l’ultimo calore usato e la paghi pochissimo
La piastra per capelli Remington Silk S9600 è disponibile su Amazon a 24,99€, in offerta rispetto al prezzo precedente di 35,94€. Appartiene alla fascia media e si caratterizza per il riscaldamento rapido e per le piastre rivestite in ceramica, che permettono di lisciare i capelli in modo uniforme riducendo il rischio di danneggiamento. Le diverse impostazioni di temperatura consentono di adattare l’uso ai vari tipi di capello, dal più sottile al più spesso. Compatta e facile da maneggiare, è pensata per un utilizzo domestico frequente senza rinunciare a prestazioni affidabili. Approfitta subito della promo su Amazon Caratteristiche tecniche e punti di forza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: vuoi - capelli
Capelli lisci o ricci? Con la piastra Remington 2 in 1 li acconci come vuoi: promo imperdibile al 38% di sconto
Open Day Benessere Cute e Capelli Vuoi scoprire lo stato di salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto? Ti aspettiamo in salone per una visita tricologica gratuita con i nostri esperti! Data:02-22 Ottobre Dove: New Fashion Hair & Beauty Un’o - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi capelli setosi senza stress? Questa piastra fa tutto, anche ricordare l’ultimo calore usato (e la paghi pochissimo) - Acquista adesso la Remington Silk S9600, piastra per capelli con rivestimento ceramico e proteine della seta: ora in offerta a 24,99 euro su Amazon. Secondo quotidiano.net
Alloro, come preparare l’infuso per capelli lisci e setosi - Che le piante possano essere preziose alleate per salute e bellezza è cosa nota, ma non sempre sappiamo come impiegarle al meglio sfruttando tutte le loro proprietà benefiche. Lo riporta dilei.it