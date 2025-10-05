Vuelle occhio all’esordiente Ruvo Biancorossi a caccia di una sterzata
Si torna subito in campo alla Vitrifrigo Arena contro Ruvo di Puglia e forse è un bene, perché i ragazzi di Leka vorranno sicuramente dimostrare subito al proprio pubblico che non sono la squadra spenta e sbiadita presentatasi sul parquet martedì scorso contro Livorno. Ma attenzione, perché la matricola Ruvo, che a differenza della Vuelle ha un main sponsor ( Crifo Wines, azienda di vini), nonostante sia ancora a secco di vittorie nelle prime due giornate, è tutt’altro che una pessima squadra. Al timone c’è il confermatissimo coach che li ha guidati l’anno scorso alla vittoria del campionato di serie B, che i più stagionati tifosi ricorderanno sicuramente giocatore importante negli anni 90-00 nelle squadre di Reggio Calabria, Teramo, Napoli, Scafati e Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vuelle - occhio
Telesveva. . SERIE D | Scaringella presenta Real Normanna-Fidelis Andria: "Occhio, sarà trasferta molto insidiosa, anche per il cambio di allenatore" #fidelis #andria #scaringella #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com Vai su Facebook
Vuelle, corsa alle tessere: ultime 24 ore di prelazione per esercitare il rinnovo con tariffe agevolate - PESARO Mentre in casa Vuelle la squadra continua il suo lavoro in palestra, con Kay Felder che dovrebbe essere in città lunedì o comunque nei primi giorni della prossima settimana, oggi sarà l’ultimo ... Segnala corriereadriatico.it
Vuelle, oggi l'ultimo test di preseason contro Chiusi (ore 18): Key Felder è pronto per l'esordio - Alle 18 al PalaPanzini di Senigallia la squadra di coach Spiro Leka disputa l’ultima amichevole estiva a causa del posticipo al 15 ... Da corriereadriatico.it