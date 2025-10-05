Si torna subito in campo alla Vitrifrigo Arena contro Ruvo di Puglia e forse è un bene, perché i ragazzi di Leka vorranno sicuramente dimostrare subito al proprio pubblico che non sono la squadra spenta e sbiadita presentatasi sul parquet martedì scorso contro Livorno. Ma attenzione, perché la matricola Ruvo, che a differenza della Vuelle ha un main sponsor ( Crifo Wines, azienda di vini), nonostante sia ancora a secco di vittorie nelle prime due giornate, è tutt’altro che una pessima squadra. Al timone c’è il confermatissimo coach che li ha guidati l’anno scorso alla vittoria del campionato di serie B, che i più stagionati tifosi ricorderanno sicuramente giocatore importante negli anni 90-00 nelle squadre di Reggio Calabria, Teramo, Napoli, Scafati e Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, occhio all’esordiente Ruvo. Biancorossi a caccia di una sterzata