Voto in Repubblica Ceca vincono i populisti di Andrej Babis
La sua campagna elettorale è stata tutta incentrata contro migranti, Green Deal e aiuti all'Ucraina, sul modello di Fico in Slovacchia e Orban in Ungheria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia (Repubblica)
Repubblica Ceca al voto: favorito il populista Babiš, alleato di Orbán ? https://l.euronews.com/f491 - X Vai su X
Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni in Repubblica Ceca. Come in Moldavia, anche nel voto a Praga è in gioco il percorso pro europeo del paese. Il ritorno del populista Andrej Babis e le ingerenze russe - facebook.com Vai su Facebook
Il voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis - Le elezioni in Repubblica ceca bocciano la coalizione di governo del premier Fiala e premiano il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) di Andrej Babis, arrivato a quasi il 34,85% de ... Segnala ansa.it
Repubblica Ceca sceglie l’usato sicuro. Vince l’ex premier Babis. La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri - Possibili alleati gli Automobilisti che vogliono abolire le piste ciclabili ... Scrive ilfattoquotidiano.it