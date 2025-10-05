Voto in Repubblica Ceca vincono i populisti di Andrej Babis

Tgcom24.mediaset.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua campagna elettorale è stata tutta incentrata contro migranti, Green Deal e aiuti all'Ucraina, sul modello di Fico in Slovacchia e Orban in Ungheria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

voto in repubblica ceca vincono i populisti di andrej babis

© Tgcom24.mediaset.it - Voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Andrej Babis

In questa notizia si parla di: voto - repubblica

Il Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia (Repubblica)

voto repubblica ceca vinconoIl voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis - Le elezioni in Repubblica ceca bocciano la coalizione di governo del premier Fiala e premiano il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) di Andrej Babis, arrivato a quasi il 34,85% de ... Segnala ansa.it

voto repubblica ceca vinconoRepubblica Ceca sceglie l’usato sicuro. Vince l’ex premier Babis. La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri - Possibili alleati gli Automobilisti che vogliono abolire le piste ciclabili ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Voto Repubblica Ceca Vincono