Voto in Calabria alle 12 affluenza del 5,37% | calo di oltre un punto rispetto al 2021
Elezioni regionali in Calabria, il dato sull'affluenza. Previste altre due rilevazioni, alle 19 e alle 23.
Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”
Il presidente della Calabria Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito voto». È indagato per corruzione
Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione
Elezioni regionali in Calabria, al voto quasi 2 milioni di elettori. Affluenza alle 12 al 5,37% - Affluenza alle 12 (44 sezioni su 2406): 5,37% (in calo di oltre un punto sul 2021)
Regionali in Calabria, l’affluenza alle 12 è del 5,37% - Il dato è in calo di oltre un punto percentuale rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021 ... Come scrive corrieredellacalabria.it