Vomero pub sposta fioriere | è polemica tavolini La replica | Noi in regola
Tempo di lettura: 2 minuti Un pub sposta delle fioriere, e al Vomero Arenella scoppia un’altra polemica sui tavolini. Alcune segnalazioni documentano la situazione del pub “Herr Daniel” di via Kauffman, a due passi dal Parco Mascagna. Il locale è dotato di gazebo esterni. “Di mattina si contrae, mentre di notte si espande” fa notare l’artista attivista Ruben D’Agostino, postando due foto su Facebook. In quella diurna è più ridotto lo spazio occupato sul suolo pubblico (nelle due foto la differenza). Franco Di Mauro della rete No Box – Diritto alla Città diffonde anche un video. Nelle immagini si nota un dipendente del pub, intento a spostare le fioriere in avanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
