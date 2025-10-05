Volto Santo rivelato Tutti i segreti del restauro
di Paolo Mandoli LUCCA Esattamente un mese dopo la conferenza stampa che mostrò, per la prima volta, il Volto Santo restaurato si torna a parlare del grande intervento sulla sacra effige. L’appuntamento è per sabato prossimo, 11 ottobre, nella chiesa di San Giovanni, dalle ore 10 alle 12. Un convegno che ha per titolo: "Il Volto Santo. Presentazione del restauro". L’incontro è organizzato dall’Ente Chiesa cattedrale di San Martino in collaborazione con l’ Opificio delle Pietre Dure di Firenze e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
