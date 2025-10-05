Volti voci e storie al femminile Quando il cinema è donna
MERATE (Lecco) Quando il cinema è donna. Torna a Merate la rassegna cinematografia al femminile "Quando il cinema è donna". La organizzano attiviste e attiviste del gruppo Ora basta di Merate, insieme ai volontari del cine-teatro Alessandro Manzoni di Merate, che è la sala cinematrografica e teatrale dell’oratorio centrale: è un percorso di riflessione e sensibilizzazione che dà voce a storie, volti e prospettive femminili attraverso il grande schermo. Le proiezioni saranno in doppio orario; una, pomeridiana, alle 15; poi la replica serale, alle 21. La rassegna si svolge ogni lunedì per tutto il mese di ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
