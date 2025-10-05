Volley Europei 2026 | sorteggiati i gironi Italia femminile a Göteborg debutto maschile a Napoli

Dopo i trionfi mondiali, le Nazionali azzurre conoscono le prime avversarie verso l’Europeo. A Bari i sorteggi: le ragazze di Velasco inserite nel Pool D, mentre gli uomini di De Giorgi giocheranno la fase iniziale tra Napoli e Modena.  Si accende la corsa agli Europei 2026 di volley. Nella giornata di ieri a Bari sono stati sorteggiati i gironi delle due rassegne continentali, in programma tra agosto e settembre del prossimo anno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

