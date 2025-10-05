Volley Europei 2026 | sorteggiati i gironi Italia femminile a Göteborg debutto maschile a Napoli
Dopo i trionfi mondiali, le Nazionali azzurre conoscono le prime avversarie verso l’Europeo. A Bari i sorteggi: le ragazze di Velasco inserite nel Pool D, mentre gli uomini di De Giorgi giocheranno la fase iniziale tra Napoli e Modena. Si accende la corsa agli Europei 2026 di volley. Nella giornata di ieri a Bari sono stati sorteggiati i gironi delle due rassegne continentali, in programma tra agosto e settembre del prossimo anno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: volley - europei
Volley femminile, l’Italia conquista il bronzo agli Europei U16. Nuove azzurre si svelano
Volley, Europei under 22: a Cisterna si qualificano Italia e Ucraina
Sport in tv mercoledì 16 luglio: Tour de France, quarti di Europei femminili e Nations League di volley
Volley femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita - - X Vai su X
Bari capitale del volley europeo Sabato 4 ottobre, ore 20.30 Castello Svevo di Bari Il sorteggio ufficiale stabilirà la composizione delle pool dei Campionati Europei 2026 di pallavolo femminile e maschile Ospiti illustri: Andrea Abodi (Ministro per - facebook.com Vai su Facebook
Volley femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita - Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley femminile. Si legge su oasport.it
Volley, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia gioca in casa, esordio in Piazza Plebiscito a Napoli - Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley maschile. Segnala oasport.it