Belen Rodriguez prossima concorrente a Ballando con Le Stelle? Chissà. La conduttrice è stata ballerina per una notte nella puntata del 5 ottobre e, senza dubbio, ha grandi potenzialità: già molto brava in una rumba, con diverse ore di prove da sfruttare potrebbe regalare soddisfazioni. Magari anche rispondendo alle provocazioni della giuria, cosa che la star di questa edizione, Barbara D’Urso, non sembra intenzionata a fare, lasciando a bocca asciutta gli spettatori (e pure chi ha deciso di sborsare un cachet che – secondo i beninformati – è più alto di quello degli altri concorrenti, in taluni casi di molto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Volevo chiederti una cosa, mi sblocchi sui social?", "Non lo so, ci penso un po'. Dai sì… Non ricordavo nemmeno di averti bloccata": lo scambio tra Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez