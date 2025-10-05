Voleva fotografare l’alba | auto impantanata in spiaggia per tutta la notte

Civitanova Marche, 5 ottobre 2025 – Agli agenti della polizia locale che ieri mattina sono arrivati in spiaggia per aiutarlo a spostare l’auto rimasta impantanata nella sabbia ha raccontato di aver trascorso la notte lì perché voleva “ fotografare il tramonto e l’alba ”. Protagonista della disavventura è un giovane civitanovese, Alessandro Amato, appassionato di fotografie e digitale. La sua presenza in spiaggia ieri mattina non è passata inosservata visto che accanto all’auto c’era anche una tenda dove lo stesso Amato ha raccontato di aver passetto la notte. “Avevo deciso di fotografare il tramonto e l’alba – ha raccontato a chi ieri mattina lo ha aiutato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

