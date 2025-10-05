Zenith Prato a caccia di conferme nella quarta giornata di andata del girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio alle 15 gli amaranto ospiteranno, per la prima volta al ‘Chiavacci’ appena riseminato, la Larcianese, avversaria che li insegue in classifica distanziata di appena una lunghezza, in terza posizione. Tutti a disposizione nelle fila pratesi, anche se forse il laterale Banchelli non sarà al 100% a causa dei postumi di una distorsione alla caviglia. In queste ore è stato finalmente tesserato anche il difensore Casini e quindi Settesoldi avrà solo l’imbarazzo della scelta per questo match. "Sarà una partita difficile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Voglio vedere altri passi avanti"