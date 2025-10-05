Voglio vedere altri passi avanti
Zenith Prato a caccia di conferme nella quarta giornata di andata del girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio alle 15 gli amaranto ospiteranno, per la prima volta al ‘Chiavacci’ appena riseminato, la Larcianese, avversaria che li insegue in classifica distanziata di appena una lunghezza, in terza posizione. Tutti a disposizione nelle fila pratesi, anche se forse il laterale Banchelli non sarà al 100% a causa dei postumi di una distorsione alla caviglia. In queste ore è stato finalmente tesserato anche il difensore Casini e quindi Settesoldi avrà solo l’imbarazzo della scelta per questo match. "Sarà una partita difficile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: voglio - vedere
"Voglio vedere il coraggio della squadra". Mister Pagliuca cerca l’identità tattica
Bianco a Sportitalia: «Ad Allegri ho ‘rubato’ una qualità, contro l’Inter voglio vedere…»
Milan-Bari, Caserta: “Non voglio vedere una squadra che ha paura”
Tudor?: «Io guardo tuto, non solo all’aspetto tecnico: bisogna fare tutto in campo, si vince anche con i dettagli, con il cuore, con la voglia di difendere la porta, con la riaggressione. Quando dico ciò che voglio vedere sottolineo che cerco di migliorare il grupp - X Vai su X
?| Mister Abate: “È una gara insidiosa, ma dobbiamo affrontarla con la voglia di fare risultato. Voglio vedere una squadra che lotta e lascia tutto sul campo.” https://youtu.be/T7JYww8dqlg?si=9EFiW7yk1r4mwBq- #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com Vai su Facebook
Galatasaray-Cagliari, Pisacane: «Il risultato ora conta poco, questi test servono per i passi avanti» - 1 contro i campioni dell’ultima Süper Lig turca (attesi dalla Champions League a settembre) che non intacca certo il ... Segnala unionesarda.it
Allegri: "Contro il Liverpool un test importante. Voglio passi avanti rispetto all'Arsenal" - Dopo la sconfitta contro l'Arsenal, il tecnico del Milan si aspetta un'altra prestazione positiva da ... Si legge su gazzetta.it