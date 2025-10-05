Voglio stare con mio fratello: accordo per Sergej Milinkovic Arriva gratis a giugno"> I fratelli Milinkovic-Savic sono molto uniti, anche se ancora non hanno avuto l’opportunità di giocare nella stessa squadra. Il calcio ha spesso visto emergere coppie di fratelli capaci di lasciare il segno nello stesso club. Una delle storie più celebri riguarda i fratelli De Boer: Frank e Ronald, protagonisti all’Ajax negli anni ’90, capaci di dominare il centrocampo e la difesa con intesa perfetta e naturalezza sorprendente. La loro collaborazione sul campo ha regalato successi nazionali e internazionali, facendo della famiglia De Boer un simbolo di qualità e compattezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Voglio stare con mio fratello: accordo per Sergej Milinkovic | Arriva gratis a giugno