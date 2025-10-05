Voglio dimostrare che in 12 mesi si possono esibire dei buoni addominali cucinando col burro Io ero in sovrappeso cominciavo ad accusare malessere ora non più… Una ricetta? Il cavolfiore alla carbonara | parla chef Mainardi

Uno chef e un volto tv molto noto. Andrea Mainardi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera a partire dal titolo del suo ultimo libro, “ Quanto burro? 80 ricette da condividere con tutti, (ma non con la nutrizionista), edito da Mondadori. Lui, Mainardi, parla di un “ inno allo ‘sgarro consapevole’: se segui uno stile di vita equilibrato tutto l’anno, un pasto libero – attenzione: non un giorno, un pasto solamente – ci sta”. Il burro, spiega, “quello di montagna, è l’ingrediente che meglio mi rappresenta. Ne metto q.b., ovvero quanto basta, che poi è anche quanto burro. Un giochino di lettere per sottolineare la mia filosofia, mix di abbondanza, gusto, piacere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Voglio dimostrare che in 12 mesi si possono esibire dei buoni addominali cucinando col burro. Io ero in sovrappeso, cominciavo ad accusare malessere, ora non più… Una ricetta? Il cavolfiore alla carbonara”: parla chef Mainardi

In questa notizia si parla di: voglio - dimostrare

Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»

Scarponi, il rilancio passa dalla Sella Cento: "Voglio dimostrare di poter stare in serie A2"

Basket, la pordenonese Anna Turel pronta per una nuova stagione in A1: “Voglio dimostrare tutto il mio valore”

Pallavolo A2F - Talmassons, Giorgia Frosini: "Quest’anno voglio dimostrare chi sono da titolare" - X Vai su X

Tadej Pogacar: 'Il mio obiettivo ai Mondiali a cronometro è sfidare Evenepoel. Voglio dimostrare qualcosa'. Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook

“Voglio dimostrare che in 12 mesi si possono esibire dei buoni addominali cucinando col burro. Io ero in sovrappeso, cominciavo ad accusare malessere, ora non più… Una ... - Lo chef racconta il suo percorso di dimagrimento e la sua filosofia culinaria: uno sgarro consapevole con gusto e burro q. ilfattoquotidiano.it scrive