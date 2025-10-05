Vlahovic Juve è lui l’MVP di settembre dei bianconeri! Il VIDEO con la premiazione prima del match contro il Milan
Vlahovic Juve, è lui l’MVP di settembre dei bianconeri: il VIDEO pubblicato dal club bianconero con la premiazione. A pochi minuti dal fischio d’inizio del big match tra Juventus e Milan, Dusan Vlahovic è stato premiato all’Allianz Stadium come EA Sports MVP of the Month per il mese di settembre. Un riconoscimento votato direttamente dai tifosi su Juventus.com. L’attaccante serbo, classe 2000, ha ricevuto il premio a bordocampo tra gli applausi scroscianti del suo pubblico. È il coronamento di un mese in cui è stato a dir poco decisivo, un vero e proprio leader offensivo per la squadra di Igor Tudor, spesso entrando a partita in corso e cambiando l’inerzia dei match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
