Vivo V60 Lite 5G sbarca in Italia con due accessori

Da domani sarà disponibile anche nel nostro Paese il nuovo smartphone Vivo V60 Lite 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Vivo V60 Lite 5G sbarca in Italia con due accessori

In questa notizia si parla di: vivo - lite

vivo V60 Lite 5G è l’Android ricco di stile a prezzo contenuto http://dlvr.it/TNSDzm - X Vai su X

vivo V60 Lite 5G arriva in Italia con 6.500 mAh di batteria ed un corpo sottile #vivoV60Lite https://gizchina.it/2025/10/vivo-v60-lite-5g-specifiche-tecniche-prezzo-uscita/ - facebook.com Vai su Facebook

Vivo V60 Lite 5G: performance, funzionalità e stile - Vivo ha appena lanciato il V60 Lite 5G, uno smartphone che sembra fatto per chi vuole un buon mix tra potenza, autonomia e look curato, senza però spendere cif ... Segnala tecnoandroid.it

vivo V60 Lite 5G è l’Android ricco di stile a prezzo contenuto - Il terminale V60 Lite 5G del marchio Vivo è pronto ad arrivare sul mercato italiano, candidandosi come lo smartphone in grado di unire prestazioni affidabili, funzionalità e stile, il tutto a un ... Secondo macitynet.it