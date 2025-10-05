Qualcuno crede nella reincarnazione? Andreas Kronthaler sì: prima soldato romano, poi regina di Francia. Oggi, semplicemente sé stesso. La collezione Vivienne Westwood PrimaveraEstate 2026, intitolata “Boudoir“ come la nuova fragranza della maison, è un ritorno alla verità interiore: un boudoir dell’anima, dove ci si spoglia del rumore del mondo. I drappi delle vecchie tende diventano abiti; i tessuti dei mercatini italiani si mescolano a stampe iconiche e scarti riutilizzati. Tutto è vissuto, semplice, già amato: pelli traforate come pizzi, ricami dimenticati nei cassetti, una sensualità domestica e malinconica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vivienne Westwood alla siciliana