Vivienne Westwood alla siciliana
Qualcuno crede nella reincarnazione? Andreas Kronthaler sì: prima soldato romano, poi regina di Francia. Oggi, semplicemente sé stesso. La collezione Vivienne Westwood PrimaveraEstate 2026, intitolata “Boudoir“ come la nuova fragranza della maison, è un ritorno alla verità interiore: un boudoir dell’anima, dove ci si spoglia del rumore del mondo. I drappi delle vecchie tende diventano abiti; i tessuti dei mercatini italiani si mescolano a stampe iconiche e scarti riutilizzati. Tutto è vissuto, semplice, già amato: pelli traforate come pizzi, ricami dimenticati nei cassetti, una sensualità domestica e malinconica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: vivienne - westwood
