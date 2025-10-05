Viviano | De Zerbi all’Inter la vedo dura per un motivo lui è come Conte e Guardiola

Inter News 24 Le parole di Emiliano Viviano, ex portiere, sulla possibilità di vedere Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Inter in futuro. I dettagli. Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TV Play per commentare il momento dell’ Inter. Nel corso della trasmissione ha affrontato un tema affascinante legato al futuro, ovvero la possibile suggestione di vedere Roberto De Zerbi sulla panchina nerazzurra. POSSIBILITA’ DI VEDERE DE ZERBI ALL’INTER – De Zerbi possibile all’Inter con Marotta? La vedo dura. Prendere De Zerbi significa prendere un po’ di cose. IL MODO DI LAVORARE DI DE ZERBI – E io sono d’accordo con chi fa come De Zerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano: «De Zerbi all’Inter la vedo dura per un motivo, lui è come Conte e Guardiola»

