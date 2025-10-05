Visitatori in crescita nei musei | Quasi 50mila in nove mesi è lo Sferisterio a fare da traino

Un’ottima stagione estiva per la rete museale maceratese e le iniziative accolte allo Sferisterio, nel particolare il Macerata Opera Festival, che hanno richiamato curiosi da tutta Italia e da numerose nazioni estere. A spiegarlo è l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta: "Molto alto è stato il numero di partecipanti al Macerata Opera Festival di quest’estate, che ha contato 45.309 spettatori totali delle serate, di cui 15.902 del progetto Sferisterio a scuola, svolto in collaborazione con gli istituti scolastici – spiega l’assessore –. Per quanto riguarda le visite a siti quali torre civica, Sferisterio e Palazzo Buonaccorsi, rispetto al 2024 sono andati meglio i mesi di giugno e agosto, mentre luglio ha visto un calo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

