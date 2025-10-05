Visita urgente? Disponibile nel 2029 | il caso del Cup Asl Chieti finisce a Fuori dal coro VIDEO

Una visita prescritta dal medico come “da effettuare entro 30-60 giorni” ma prenotabile tramite Cup solo. ad agosto 2029. Succede a un cittadino teatino, come raccontato in un servizio andato in onda nell'ultima puntata della trasmissione “Fuori dal coro” su Rete 4.Il protagonista della vicenda. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

