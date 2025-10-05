Viserba vuole staccarsi da Rimini Nasce il comitato per la secessione | Meritiamo di diventare comune

Rimini, 5 ottobre 2025 – Viserba sogna l’indipendenza da Rimini. E muove i primi, concreti passi per l’autonomia. “La strada sarà tutta in salita, ma noi ci proveremo”, assicura Gabriele Bernardi, albergatore, tra gli artefici del nuovo comitato per la nascita del comune di Rimini nord. Martedì si terrà nello studio dell’avvocato Davide Grassi, scelto per l’assistenza legale, la riunione per costituire il comitato. Un passo ufficiale per avviare la raccolta firme che servirà a indire il referendum per l’autonomia. “Del comitato fanno già parte 22 persone – spiega Bernardi – Da qui a martedì altri entreranno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

