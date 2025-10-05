Virus respiratorio sinciziale | come vaccinare i neonati a Novara
A partire dal 1° ottobre 2025 in Piemonte riprenderà la campagna di immunizzazione gratuita e su base volontaria per il virus respiratorio sinciziale, per proteggere i neonati e i bambini da una malattia grave, che colpisce le vie respiratorie dei più piccoli.Si tratta di un anticorpo monoclonale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) rappresenta una delle principali cause di infezioni respiratorie nei bambini sotto i cinque anni di vita, con particolare gravità nei primissimi mesi.
