Virus respiratorio sinciziale | come vaccinare i neonati a Novara

Novaratoday.it | 5 ott 2025

A partire dal 1° ottobre 2025 in Piemonte riprenderà la campagna di immunizzazione gratuita e su base volontaria per il virus respiratorio sinciziale, per proteggere i neonati e i bambini da una malattia grave, che colpisce le vie respiratorie dei più piccoli.Si tratta di un anticorpo monoclonale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

