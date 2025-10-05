Virtus Ivanovic chiede più continuità Difesa e rimbalzi nell’agenda bianconera

Dalla terra alla luna e ritorno. Il senso della settimana della Virtus, al debutto in Eurolega, si può sintetizzare con questa immagine. Bella, solida e per certi versi cinica contro il Real. Più incerta, invece, a Valencia, contro una squadra che, in patria, ha appena vinto la Supercoppa. E allora qual è la vera Virtus? La prima, che ha superato di slancio il Real o la seconda, che ha subito la velocità del Valencia? Gli interpreti – dodici – sono stati gli stessi. Non esiste una Virtus1 e una Virtus2, ma un gruppo giovane che deve trovare continuità. Lo sapeva Dusko Ivanovic e lo sapeva Paolo Ronci, che la squadra l’hanno costruita, pezzo dopo pezzo, con un criterio preciso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

