Violentata a 13 anni a Prato dall' amico di famiglia per tutta l' estate arrestato 48enne | Ero ubriaco
Un 48enne è stato arrestato per aver commesso in almeno 5 occasioni violenza sessuale su una 13enne, figlia della coppia chee l'ospitava a casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Trascinata via e violentata a 18 anni, la ricostruzione dello stupro a San Zenone: “Per 10 minuti nelle mani dell’uomo”
«Violentata a 13 anni»: indagati due ragazzini, uno è un dodicenne
Monza, adescata su Instagram e portata nel bosco: 14enne viene violentata da un ragazzo di 25 anni
Tredicenne violentata in casa da un amico di famiglia, arrestato 48enne a Prato: la minore abusata per mesi - L'uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe ...
Prato, abusi sessuali su una ragazzina di 13 anni: accusato un uomo di 48 ospite della famiglia - Violenza sessuale ai danni di una giovane cinese: l'accusato è un connazionale che avrebbe ammesso le responsabilità: «Colpa dell'acol».