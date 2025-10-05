Violenta rissa a Montesarchio | minorenne pestato con una mazza due giovani denunciati

Il minorenne, colpito ripetutamente anche con calci e pugni, è ricoverato in gravi condizioni al “San Pio” di Benevento. Indagini in corso per chiarire il movente, si ipotizza un regolamento di conti Momenti di violenza estrema si sono consumati nella . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Violenta rissa a Montesarchio: minorenne pestato con una mazza, due giovani denunciati

In questa notizia si parla di: violenta - rissa

Violenta rissa sul bus, coinvolte cinque persone

Violenta rissa nel piazzale della Pilotta: due gruppi si affrontano con calci, pugni e lanci di bottiglie

Violenta rissa tra stranieri lungo le Mura, due uomini feriti: intervengono gli agenti

Violenta rissa a #Casoria in piazza Cirillo, violenti si fronteggiano a colpi di mazza. Borrelli e Simioli: “Escalation di violenza, preoccupa la disinvoltura con cui un individuo si arma di mazza in una pubblica piazza. La polizia locale è al lavoro per identificare i p - facebook.com Vai su Facebook

Si chiarisce il quadro della violenta rissa di ieri in piazza Erbe: tutto è nato dall'aggressione ai danni di uno storico ambulante pakistano. - X Vai su X

Rissa e alcol ai minorenni: chiusi due locali tra Bergamo e Treviglio - Sono questi i motivi che hanno portato il questore di Bergamo a disporre la chiusura di due locali, uno nel capoluogo e uno a Treviglio. Segnala bergamonews.it

Violenta rissa alla Stazione. Il questore chiude il chiosco per 15 giorni - Chiusura di quindici giorni per il chiosco in piazza Stazione a causa della rissa avvenuta il 6 settembre nei pressi dello stesso esercizio. Secondo lanazione.it