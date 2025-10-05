Violenta mareggiata lo stabilimento sott' acqua l' ironia | Si può fare il trattamento con i fanghi - VIDEO

La violenta mareggiata che ha colpito Cesenatico nella giornata di domenica ha causato allagamenti diffusi. Usa l'ironia il Bagno Tropical che condivide sui canali social il video dei locali letteralmente sott'acqua: “Si possono fare i trattamenti con i fanghi”. Video tratto da Facebook.L'allarme. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

