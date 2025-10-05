Violenta lita negli spogliatoi dopo la partita Juniores | dirigente colpito alla testa con un pugno

Momenti di tensione - nella giornata di ieri, sabato 4 ottobre 2025 - al termine della gara del campionato regionale Juniores under 10, tra Union Martignacco e Union Fincantieri Monfalcone, conclusa sul punteggio di 2-2. Subito dopo il fischio finale il direttore sportivo dell’Union Martignacco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

