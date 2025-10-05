Vino in un libro la pr?Maddalena Mazzeschi racconta il lato ‘spirit…oso’ della comunicazione

(Adnkronos) – 'Tappi, tacchi e miracoli', ovvero: il lato 'spirit. oso' della comunicazione del vino. E' il curioso titolo del libro appena pubblicato da Maddalena Mazzeschi, da 40 anni pr nel settore enologico, che ha deciso di mettere insieme aneddoti, racconti ed esperienze di questa sua decennale carriera iniziata in un momento in cui, soprattutto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: vino - libro

“Il vino fa male? Non bere non ti rende più sano. Non esiste rischio zero, nemmeno per gli astemi”: il libro di Casadio e Grandi che sfida i luoghi comuni sull’alcol

Incontri con l’autore e con il vino, per il gran finale il libro di Angelo Floramo

In piazzetta Bagnasco si sfogliano le “Pagine di vino”: Antonella Chinnici presenta l'ultimo libro

Il 15 dicembre il Museo del Vino ospiterà la presentazione del libro "Il pranzo della domenica - viaggio sentimentale nella cucina delle nonne" Il babà di Ornella, lo gnocco fritto di Marinetta, i cavatelli di Maria: tante storie di nonne e di cucine, che ci fanno - facebook.com Vai su Facebook

Vino e spiritualità, la storia di Maddalena Mazzeschi - In mano una cartellina con appunti e schede di degustazione, sul volto l’aria di chi è abituata a muoversi tra cantine, ... Segnala toscanaoggi.it