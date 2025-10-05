Vinicius Jr e Mbappe entrambi sul referto mentre Los Blancos si muove in cima a Laliga

2025-10-04 23:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Un gol di Vinicius JR e Kylian Mbappe hanno assicurato che il Real Madrid si è esaurito con i vincitori di 3-1 a suo agio su Villarreal per muovere due punti in cima a Laliga. I rivali di Real Barcelona giocano domenica contro il Siviglia, ma per 24 ore almeno la squadra di Xabi Alonso si siede in una pila in Spagna dopo un display efficiente, se non esattamente abbagliante al Bernabeu sabato sera. Dopo un primo tempo senza reti, Vinicius Jr ha segnato due volte dopo la pausa – il secondo dal punto di penalità – prima che Villarreal ne tirasse indietro attraverso Georges Mikautadze con un bel colpo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

