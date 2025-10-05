Con tutte le guerre tragiche che ci sono nel mondo, cosa vuole che siano i miei peccati? Dio non dovrebbe interessarsi di quelle piuttosto che stare a spiare me? Secondo voi preti, Dio ci rimane male per i miei sbagli e poi non fa nulla per i bambini trucidati dalle bombe o morti di fame? Forse, se non esistesse, ci farebbe una figura migliore!». Il Confessionale si riempie di silenzio gelido. Poiché questo è un tema che ricorre spesso in queste settimane, mi è venuto in soccorso un post che un giovane mi ha fatto leggere chiedendomi un parere qualche giorno prima. Non ha la pretesa di essere una risposta, ma ha il coraggio di essere una condivisione di riflessione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vinci il male con il bene dice la Bibbia. E lo dice perché il male è soltanto un’assenza