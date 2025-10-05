Emigra al nord per lavoro, compra tre Gratta e vinci a fine giornata, vince 500mila euro, si sente male e poi non si fa più vedere. È quanto successo nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine ma la notizia, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, si è diffusa soltanto ieri. Il protagonista della vicenda è un giovane arrivato alcune settimane fa in Friuli dalla Campania per lavorare. Il giovane è andati nel locale Velox Pizza e ha acquistato i tre biglietti, è uscito per sedersi ai tavoli con gli amici, ha “grattato” e vinto la considerevole cifra. A quel punto quando ha realizzato, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vince 500mila euro e sviene dentro il bar: “Non l’abbiamo più visto”