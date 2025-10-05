Vince 500mila euro e sviene dentro il bar | Non l’abbiamo più visto
Emigra al nord per lavoro, compra tre Gratta e vinci a fine giornata, vince 500mila euro, si sente male e poi non si fa più vedere. È quanto successo nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine ma la notizia, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, si è diffusa soltanto ieri. Il protagonista della vicenda è un giovane arrivato alcune settimane fa in Friuli dalla Campania per lavorare. Il giovane è andati nel locale Velox Pizza e ha acquistato i tre biglietti, è uscito per sedersi ai tavoli con gli amici, ha “grattato” e vinto la considerevole cifra. A quel punto quando ha realizzato, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: vince - 500mila
Cantiere palestra, vince il Comune. Evitata la batosta da 500mila euro
Dalla gioia alla paura, vince 500mila euro al Gratta e Vinci e poi sviene…
BrindisiCronaca.it. . +++GRATTA E VINCI DA 500MILA EURO A BRINDISI, INTERVISTA AL TITOLARE DEL CAFFE' MATTEOTTI, ARMANDO IAIA, DOVE IL BIGLIETTO VINCENTE E' STATO VENDUTO: "MI PIACE PENSARE CHE ABBIA CAMBIATO IN MEGLI - facebook.com Vai su Facebook
#Cronache #GrattaVinci Gratta e Vinci regala 500mila euro a Floridia (SR) http://dlvr.it/TNQRbC - X Vai su X
Vince 500mila euro e sviene dentro il bar: “Non l’abbiamo più visto” - Un giovane lavoratore compra tre biglietti, scopre la vincita, perde i sensi e poi torna nella sua città natale ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Gratta e vince 500mila euro, giovane si sente male: «Ho vinto davvero?», poi sviene - Compra tre Gratta e Vinci, scopre di aver vinto 500mila euro, si sente male e sviene: accade in provincia di Udine a Pradamano, e il protagonista della vicenda è un ragazzo ... Riporta msn.com