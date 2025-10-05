Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci a Pradamano vicino Udine e sviene | ora nessuno sa dov' è né come sta

Notizie.virgilio.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pradamano un giovane campano vince 500mila euro con un Gratta e Vinci, sviene per lo choc e sparisce: “Non l’abbiamo più visto”, raccontano i titolari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vince 500mila euro con 3 gratta e vinci a pradamano vicino udine e sviene ora nessuno sa dov 232 n233 come sta

© Notizie.virgilio.it - Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci a Pradamano vicino Udine e sviene: ora nessuno sa dov'è né come sta

In questa notizia si parla di: vince - 500mila

Cantiere palestra, vince il Comune. Evitata la batosta da 500mila euro

Dalla gioia alla paura, vince 500mila euro al Gratta e Vinci e poi sviene…

Vince 500mila euro e sviene dentro il bar: “Non l’abbiamo più visto”

vince 500mila euro 3Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci a Pradamano vicino Udine e sviene: ora nessuno sa dov'è né come sta - A Pradamano un giovane campano vince 500mila euro con un Gratta e Vinci, sviene per lo choc e sparisce: “Non l’abbiamo più visto” ... Segnala virgilio.it

vince 500mila euro 3Vince 500mila euro e sviene dentro il bar: “Non l’abbiamo più visto” - Un giovane lavoratore compra tre biglietti, scopre la vincita, perde i sensi e poi torna nella sua città natale ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Vince 500mila Euro 3