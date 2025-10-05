Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci a Pradamano vicino Udine e sviene | ora nessuno sa dov' è né come sta

A Pradamano un giovane campano vince 500mila euro con un Gratta e Vinci, sviene per lo choc e sparisce: “Non l’abbiamo più visto”, raccontano i titolari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci a Pradamano vicino Udine e sviene: ora nessuno sa dov'è né come sta

In questa notizia si parla di: vince - 500mila

Cantiere palestra, vince il Comune. Evitata la batosta da 500mila euro

Dalla gioia alla paura, vince 500mila euro al Gratta e Vinci e poi sviene…

Vince 500mila euro e sviene dentro il bar: “Non l’abbiamo più visto”

BrindisiCronaca.it. . +++GRATTA E VINCI DA 500MILA EURO A BRINDISI, INTERVISTA AL TITOLARE DEL CAFFE' MATTEOTTI, ARMANDO IAIA, DOVE IL BIGLIETTO VINCENTE E' STATO VENDUTO: "MI PIACE PENSARE CHE ABBIA CAMBIATO IN MEGLI - facebook.com Vai su Facebook

Gratta e Vinci, scopre di aver vinto 500mila euro e sviene. «Quel ragazzo si è accasciato sul pavimento, poi è stato portato via da un familiare» - X Vai su X

Vince 500mila euro con 3 Gratta e Vinci a Pradamano vicino Udine e sviene: ora nessuno sa dov'è né come sta - A Pradamano un giovane campano vince 500mila euro con un Gratta e Vinci, sviene per lo choc e sparisce: “Non l’abbiamo più visto” ... Segnala virgilio.it

Vince 500mila euro e sviene dentro il bar: “Non l’abbiamo più visto” - Un giovane lavoratore compra tre biglietti, scopre la vincita, perde i sensi e poi torna nella sua città natale ... Segnala ilfattoquotidiano.it