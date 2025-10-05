Vigevano furto in una palazzina in ristrutturazione | rubati cavi elettrici e due caldaie
Vigevano, 5 ottobre 2025 - Hanno approfittato dell'orario notturno e dei lavori fermi per il fine settimana. E hanno saccheggiato il cantiere di una palazzina in ristrutturazione, in via Carrobbio a Vigevano, a pochi isolati da piazza Ducale. Il furto è stato scoperto ieri, sabato 4 ottobre, messo a segno nella nottata precedente e poi denunciato ai carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Una banda composta di certo da più persone, anche per il peso e l'ingombro della refurtiva, che deve essere stata trasportata su un mezzo abbastanza capiente, almeno un furgone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vigevano - furto
LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/ruba-lauto-del-prete-e-usa-il-suo-bancomat-per-fare-acquisti-incastrato-dalle-telecamere… #Carabinieri #Vigevano #Furto #Denuncia #Cronaca #Notizie #News #ProvinciaPavia - X Vai su X
In fuga su un'auto rubata. Prima il furto poi la corsa per allontanarsi all'alt della polizia e infine lo schianto. Protagonisti dell'episodio, avvenuto a Vigevano (Pavia), su cui al momento sono in corso alcuni accertamenti, sono stati tre minorenni. È successo nella - facebook.com Vai su Facebook
Vigevano, furto in una palazzina in ristrutturazione: rubati cavi elettrici e due caldaie - Ladri in azione in via Carrobbio, in orario notturno e approfittando dei lavori fermi per il fine settimana. Riporta msn.com
Furto con spaccata in piazza Ducale - Intorno alle ore 4, un ladro solitario, a volto scoperto, ha sfondato con due spallate una porta laterale del ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it