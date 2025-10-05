Vigevano furto in una palazzina in ristrutturazione | rubati cavi elettrici e due caldaie

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigevano, 5 ottobre 2025 - Hanno approfittato dell'orario notturno e dei lavori fermi per il fine settimana. E hanno saccheggiato il cantiere di una palazzina in ristrutturazione, in via Carrobbio a Vigevano, a pochi isolati da piazza Ducale. Il furto è stato scoperto ieri, sabato 4 ottobre, messo a segno nella nottata precedente e poi denunciato ai carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Una banda composta di certo da più persone, anche per il peso e l'ingombro della refurtiva, che deve essere stata trasportata su un mezzo abbastanza capiente, almeno un furgone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vigevano furto in una palazzina in ristrutturazione rubati cavi elettrici e due caldaie

© Ilgiorno.it - Vigevano, furto in una palazzina in ristrutturazione: rubati cavi elettrici e due caldaie

In questa notizia si parla di: vigevano - furto

vigevano furto palazzina ristrutturazioneVigevano, furto in una palazzina in ristrutturazione: rubati cavi elettrici e due caldaie - Ladri in azione in via Carrobbio, in orario notturno e approfittando dei lavori fermi per il fine settimana. Riporta msn.com

Furto con spaccata in piazza Ducale - Intorno alle ore 4, un ladro solitario, a volto scoperto, ha sfondato con due spallate una porta laterale del ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Vigevano Furto Palazzina Ristrutturazione