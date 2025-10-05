Vieira | Quando entra uno come De Bruyne cambia la partita Ekhator? I giovani per crescere devono giocare
L’allenatore del Genoa, Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta dal Napoli per 2-1 Le parole di Vieira. Primo tempo perfetto, poi si è fatta dura. «Primo tempo bellissimo, abbiamo giocato con personalità e organizzazione. Nel secondo tempo con i cambi è stato difficile per noi anche dal punto di vista fisico, sono orgoglioso, siamo venuti qua e abbiamo fatto grande partita. Grande personalità, giochiamo alto, c’è da tantissimo da prendere da questa partita, purtroppo siamo calati nel corso della partita. Su Ekhator. «È un giocatore giovane, di talento, anche il Genoa lavora benissimo sul settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: vieira - entra
Genoa, svolta targata Ekuban. Vieira: “Primo gol, ci sbloccherà” di Maurizio Moscatelli Il tecnico ribadisce la grande fiducia nel gruppo: “Entrano tutti con lo spirito giusto”. Ora si cerca l’impresa a Bologna. Blitz di Gattuso al Signorini con Riccio e Bonucci. ll ct a - facebook.com Vai su Facebook
Vieira sul rigore al Bologna: «Non entro nel merito, decisione difficile da accettare» https://pianetagenoa1893.net/primo-piano/vieira-sul-rigore-al-bologna-non-entro-nel-merito-decisione-difficile-da-accettare/… via @pianetagenoa - X Vai su X
Vieira: «Quando entra uno come De Bruyne, cambia la partita. Ekhator? I giovani per crescere, devono giocare» - L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta dal Napoli per 2- ilnapolista.it scrive
Genoa, Vieira: "Orgoglioso della prestazione, De Bruyne ha cambiato la partita" - 1 contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport al termine della gara valevole per. Lo riporta tuttomercatoweb.com