Vieira | L’anno scorso avevamo più esperienza è una partita che abbiamo già dimenticato

5 ott 2025

Patrick Vieira è intervenuto a Dazn in presentazione di Napoli-Genoa. Di seguito le dichiarazioni integrali. Vieira: «Abbiamo già dimenticato la partita dell’anno scorso». «Credo che abbiamo già dimenticato la partita dell’anno scorso. Oggi giochiamo contro una squadra che ha speso 120 milioni, noi siamo diversi e abbiamo perso l’esperienza dell’anno scorso. Abbiamo qualità diverse ma ne abbiamo per dare almeno un po’ di fastidio al Napoli. Siamo giovani, dobbiamo avere tempo e dobbiamo sbagliare per crescere. Contro la Lazio abbiamo fatto uno o due errori e abbiamo preso gol subito. Ecco come si cresce sui dettagli, che poi ti fanno vincere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

