Vieira | Bene nel primo tempo poi ha prevalso la qualità del Napoli

Anteprima24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Patrick Vieira analizza la sconfitta del Genoa sul campo del Napoli con un bilancio equilibrato: “ Abbiamo giocato un primo tempo molto bene, sotto l’aspetto tattico e dell’aggressività. Poi però la nostra intensità è calata nella ripresa e lì la differenza l’ha fatta la qualità del Napoli”. Il tecnico francese ha spiegato a Dazn: “ Nella ripresa abbiamo giocato troppo indietro e loro hanno avuto quasi sempre la palla, rendendo complicato attuare il piano preparato. Il nostro obiettivo era restare alti e pressare: nel primo tempo è andata bene, poi i tanti campioni azzurri hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

vieira bene nel primo tempo poi ha prevalso la qualit224 del napoli

© Anteprima24.it - Vieira: “Bene nel primo tempo, poi ha prevalso la qualità del Napoli”

In questa notizia si parla di: vieira - bene

Vieira: «Carboni ha qualità, chi viene qua fa bene! Inter? Mai sentita»

Guidolin sulla Serie A: «Chivu e Vieira conoscono bene il nostro calcio. Prima era diverso…»

vieira bene primo tempoVieira "bene primo tempo, poi qualità Napoli ha prevalso" - Poi però la nostra intensità della prima frazione è calata nella ripresa e lì la differenza è stata fatta dalla qua ... Scrive ansa.it

vieira bene primo tempoDAZN – Vieira: “Grande primo tempo, ma la qualità del Napoli ha fatto la differenza” - Ai microfoni di DAZN, l’allenatore rossoblù ha commentato la prestazione dei suoi uomini, sottolineando l’ottimo approccio ... Segnala gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Vieira Bene Primo Tempo