Patrick Vieira analizza la sconfitta del Genoa sul campo del Napoli con un bilancio equilibrato: " Abbiamo giocato un primo tempo molto bene, sotto l'aspetto tattico e dell'aggressività. Poi però la nostra intensità è calata nella ripresa e lì la differenza l'ha fatta la qualità del Napoli". Il tecnico francese ha spiegato a Dazn: " Nella ripresa abbiamo giocato troppo indietro e loro hanno avuto quasi sempre la palla, rendendo complicato attuare il piano preparato. Il nostro obiettivo era restare alti e pressare: nel primo tempo è andata bene, poi i tanti campioni azzurri hanno fatto la differenza.

© Anteprima24.it - Vieira: “Bene nel primo tempo, poi ha prevalso la qualità del Napoli”