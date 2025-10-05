Vieira | Bene nel primo tempo poi ha prevalso la qualità del Napoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Patrick Vieira analizza la sconfitta del Genoa sul campo del Napoli con un bilancio equilibrato: “ Abbiamo giocato un primo tempo molto bene, sotto l’aspetto tattico e dell’aggressività. Poi però la nostra intensità è calata nella ripresa e lì la differenza l’ha fatta la qualità del Napoli”. Il tecnico francese ha spiegato a Dazn: “ Nella ripresa abbiamo giocato troppo indietro e loro hanno avuto quasi sempre la palla, rendendo complicato attuare il piano preparato. Il nostro obiettivo era restare alti e pressare: nel primo tempo è andata bene, poi i tanti campioni azzurri hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: vieira - bene
Vieira: «Carboni ha qualità, chi viene qua fa bene! Inter? Mai sentita»
Guidolin sulla Serie A: «Chivu e Vieira conoscono bene il nostro calcio. Prima era diverso…»
Balotelli ha giocato solo 56' col Genoa, Vieira lo spiega così: "Importante come Sabelli e Vogliacco, se lo capiamo tutti sarà un bene" Vai su Facebook
#Vieira, VAR-allucci e vino: "Al contrario di #Tudor #Rocchi mi ha elogiato? Ci vogliamo tutti bene" - X Vai su X
Vieira "bene primo tempo, poi qualità Napoli ha prevalso" - Poi però la nostra intensità della prima frazione è calata nella ripresa e lì la differenza è stata fatta dalla qua ... Scrive ansa.it
DAZN – Vieira: “Grande primo tempo, ma la qualità del Napoli ha fatto la differenza” - Ai microfoni di DAZN, l’allenatore rossoblù ha commentato la prestazione dei suoi uomini, sottolineando l’ottimo approccio ... Segnala gonfialarete.com