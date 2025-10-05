Vidi morire un bambino mia madre mi gettò in strada e dormivo in stazione | le voci degli ex Testimoni di Geova ma c' è chi rifarebbe tutto

“Avevo 19 anni quando mia madre mise tutti i miei vestiti in un sacco nero e li buttò fuori dal cancello di casa. Mi disse: ‘Se vuoi uscire, esci. Ma non tornare mai più’. Da quella sera ho dormito in stazione, senza un soldo e senza nessuno”. Laura Bartolini racconta così, a Dossier RavennaToday. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

VIDEO | Nora è stata lasciata morire, i risultati dell'autopsia sul corpo della 15enne https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/09/05/video-nora-e-stata-lasciata-morire-i-risultati-dellautopsia-sul-corpo-della-15enne… - X Vai su X

"Vidi morire un bambino, mia madre mi gettò in strada e dormivo in stazione": le voci degli ex Testimoni di Geova (ma c'è chi rifarebbe tutto) - Infanzie negate, famiglie spezzate, vite ricostruite a fatica: le voci di chi è cresciuto tra regole ferree, paure apocalittiche e punizioni pubbliche. Come scrive ravennatoday.it

"Non voglio morire, salvate il mio bambino", la disperazione di Eleonora Boi dopo il morso dello squalo - Era il pomeriggio dello scorso 31 luglio quando Eleonora Boi, giornalista italiana moglie del cestista Danilo Gallinari, veniva attaccata e morsa da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, a Porto ... Scrive ilgiornale.it