Vidi morire un bambino mia madre mi gettò in strada e dormivo in stazione | le voci degli ex Testimoni di Geova ma c' è chi rifarebbe tutto

"Avevo 19 anni quando mia madre mise tutti i miei vestiti in un sacco nero e li buttò fuori dal cancello di casa. Mi disse: 'Se vuoi uscire, esci. Ma non tornare mai più'. Da quella sera ho dormito in stazione, senza un soldo e senza nessuno". Laura Bartolini racconta così, a Dossier RavennaToday.

"Vidi morire un bambino, mia madre mi gettò in strada e dormivo in stazione": le voci degli ex Testimoni di Geova (ma c'è chi rifarebbe tutto)

"Vidi morire un bambino, mia madre mi gettò in strada e dormivo in stazione": le voci degli ex Testimoni di Geova (ma c'è chi rifarebbe tutto) - Infanzie negate, famiglie spezzate, vite ricostruite a fatica: le voci di chi è cresciuto tra regole ferree, paure apocalittiche e punizioni pubbliche.

