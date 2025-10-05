Video ' taroccato' di Meloni Tajani e Sechi Il centrodestra | Floridia si dimetta Muro M5s

AGI - Per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia Barbara Floridia deve lasciare la presidenza della commissione di Vigilanza della Rai, ma il Movimento 5 stelle fa muro attorno alla sua parlamentare e avverte: "Nessuno la tocchi". Continua la polemica dopo il video - gravemente manipolato, secondo il centrodestra - pubblicato sui social nei giorni scorsi dalla senatrice pentastellata, contro il direttore di Libero, Mario Sechi, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la premier Giorgia Meloni, sulla vicenda Global Sumud Flotilla. Il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel rinnovare la sua solidarietà al giornalista "vittima di manipolazioni disinformative da parte dei grillini", afferma che la presidente della commissione "ha agito in modo molto grave e ha rivendicato con Sechi una condotta temeraria, di fatto ammettendo condotte stupefacenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Video 'taroccato' di Meloni, Tajani e Sechi". Il centrodestra: "Floridia si dimetta". Muro M5s

