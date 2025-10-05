VIDEO | Stromboli l’isola invasa dalle capre | residenti in trappola parte la diffida alle autorità

Messinatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capre ovunque, anche davanti alle porte di casa. È questo lo scenario che ormai da mesi vivono i residenti di Ginostra, la piccola e suggestiva frazione dell’isola di Stromboli, dove la presenza di oltre duemila capre allo stato brado ha raggiunto livelli critici.A denunciare pubblicamente la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stromboli - isola

Cerca Video su questo argomento: Video Stromboli L8217isola Invasa