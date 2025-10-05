VIDEO | Sanità a cosa servono le case della comunità e che servizi offrono
Lunedì 6 ottobre parte la campagna di comunicazione realizzata da Regione Liguria per far conoscere le attività, i servizi offerti e la localizzazione delle case della comunità che vengono realizzate in Liguria, nell’ambito del programma sulla sanità del Pnrr.Quali sono le case della comunità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
