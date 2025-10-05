VIDEO San Francesco la vela di San Matteo restituita alla Basilica superiore

Pochi minuti prima dell'inizio della celebrazione in Basilica, in vista delle iniziative che segneranno l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi, è stata inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Festa San Francesco, ad Assisi il Presidente Meloni e il Ministro Giuli per il proiezione della vela di S.Matteo

