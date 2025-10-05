VIDEO | Main Event del 04.102025
Ecco l’episodio completo di WWE Main Event di questa settimana con due match molto interessanti. Si parte con Johnny Gargano contro Axiom e si chiude con i War Raiders contro gli OTM. Per chi vuole, poi, è possibile rivivere il meglio di quanto accaduto in WWE durante la settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: main - event
RISULTATI: WWE Saturday Night’s Main Event del 12.07.2025
WWE: Jacob Fatu ritorna e distrugge Solo Sikoa e i suoi per salvare Jimmy a Saturday Night’s Main Event
WWE: Seth Rollins si infortuna a Saturday Night’s Main Event, si teme lungo stop
Introducing Your New Main Event Daniele Scatizzi Adrian Kepa headlines the show at #CW195 Rome tomorrow night! Watch live on UFC Fight Pass - facebook.com Vai su Facebook
“Move more, scroll less”! Oltre 2mila studenti di diverse scuole di Roma hanno riempito di energia, voci e movimento lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” per il Main Event della Settimana Europea dello Sport. Ad incontrarli, partecipando con loro alle varie a - X Vai su X