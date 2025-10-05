VIDEO L' Umbria è un modello per l' Italia | il Partito Democratico festeggia i successi dell’ultimo anno
“L’Umbria ha riacceso i motori e, a livello politico, è un modello italiano non solo per numero di alleati ma per la passione, la cultura politica, il progetto politico, le persone giuste che la interpretano”. Con queste parole, l’eurodeputato Nicola Zingaretti (capodelegazione dem al Parlamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: umbria - modello
"Vi spieghiamo come battere Meloni insieme al M5s": Ferdinandi e Bori ci raccontano il "modello Umbria"
“Vi spieghiamo come battere Meloni insieme al M5S”: Ferdinandi e Bori raccontano il “modello Umbria”
VIDEO "L'Umbria è un modello per l'Italia": il Partito Democratico festeggia i "successi dell’ultimo anno" https://ift.tt/udKT3cs https://ift.tt/q4mb6Uv - X Vai su X
Siamo entusiasti di annunciare il testimonial di Umbria Fashion 2025: Paolo Conticini! Dagli esordi come modello alla carriera di successo come attore e conduttore televisivo, Paolo sarà il volto della terza edizione della manifestazione. 2 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook