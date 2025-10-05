VIDEO La pioggia non frena l’entusiasmo | oltre 2mila runners colorano la Telesia Half Marathon

Tempo di lettura: 2 minuti Un fiume di passione e di colore ha invaso Telese Terme per l’Half Marathon, giunta alla maggiore età. Nella cittadina termale, questa mattina, si è raccolto un numero impressionante di partecipanti, oltre duemila, per dare vita alla doppia competizione, la 10km e la 21km di corsa. E il successo è stato grande nonostante le condizioni meteo abbiano messo a dura prova gli atleti sin dal raduno. Ma nulla avrebbe scalfito la voglia delle tante persone che si sono fatte trovare pronte di prima mattina per ritirare il numero e cominciare il riscaldamento prima della partenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

