VIDEO La pioggia non frena l’entusiasmo | oltre 2mila runners colorano la Telesia Half Marathon
Tempo di lettura: 2 minuti Un fiume di passione e di colore ha invaso Telese Terme per l’Half Marathon, giunta alla maggiore età. Nella cittadina termale, questa mattina, si è raccolto un numero impressionante di partecipanti, oltre duemila, per dare vita alla doppia competizione, la 10km e la 21km di corsa. E il successo è stato grande nonostante le condizioni meteo abbiano messo a dura prova gli atleti sin dal raduno. Ma nulla avrebbe scalfito la voglia delle tante persone che si sono fatte trovare pronte di prima mattina per ritirare il numero e cominciare il riscaldamento prima della partenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pioggia - frena
Umbria Jazz. La pioggia frena gli appassionati
Notte Bianca, che show. La paura della pioggia non frena la festa per oltre sessantamila
GUIDARE CON LA PIOGGIA: CI VUOLE TESTA, NON SOLO PATENTE Quando piove, l’asfalto cambia: diventa più scivoloso e i tempi di frenata si allungano. Ecco 3 regole d’oro per guidare in sicurezza sotto la pioggia: 1 Riduci la velocità: anche se con - facebook.com Vai su Facebook
Video. Forti piogge causano inondazioni lampo e caos nei trasporti sulla costa est USA - Forti temporali hanno portato piogge intense e inondazioni improvvise sulla costa orientale degli Stati Uniti giovedì, bloccando i voli e costringendo i soccorsi d'emergenza di automobilisti ... Si legge su it.euronews.com