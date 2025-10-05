Viale Campania inaugurato il nuovo spazio con l' edicola nel giardino intitolato a Rosa Balistreri

È stato inaugurato questa mattina (domenica 5 ottobre) all’interno del giardino intitolato a Rosa Balistreri in viale Campania, un nuovo spazio attrezzato con un’edicola installata dall’azienda Flowers. L’iniziativa - come aveva anticipato già ad agosto PalermoToday - nasce da un accordo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

