Viale Campania inaugurato il nuovo spazio con l' edicola nel giardino intitolato a Rosa Balistreri
È stato inaugurato questa mattina (domenica 5 ottobre) all’interno del giardino intitolato a Rosa Balistreri in viale Campania, un nuovo spazio attrezzato con un’edicola installata dall’azienda Flowers. L’iniziativa - come aveva anticipato già ad agosto PalermoToday - nasce da un accordo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: viale - campania
Viale Campania e viale Lazio, un incrocio a prova di... incidenti stradali
Un'edicola aprirà nel roseto di viale Campania: il titolare si occuperà di pulizia, potature e altri servizi
Il roseto di viale Campania affidato a un privato, il presidente di circoscrizione: "Perplessità sull'iter seguito"
#cantiere dalle 18.30 di mercoledì 1/10/2025 alle ore 19.30 di giovedì 9/10/2025 causa #lavori chiusa al traffico veicolare Via Zanella tra viale Campania e via Terenzio posizionata segnaletica temporanea #polizialocaleMilano #ComuneMilano #TrafficAlert - X Vai su X
` ! Dopo le emozioni del Barbera...vi meritate emozioni anche a tavola Al termine di Palermo-Venezia vieni a trovarci in Viale Campania 56 Non rischiare di restare in piedi, PRE - facebook.com Vai su Facebook